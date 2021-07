Margarita Rosa de Francisco, ¿con 'aspiraciones' políticas?

Sin embargo, la cantante fue enfática al responder: "Tú sabes que yo te quiero, como también sabes que no sueño para nada con eso, ni me veo por esos lados".

Y es que esta no es la primera vez que Adriana Lucía prefiere entregarle el protagonismo a los demás. Ya el pasado 9 de mayo, la artista había manifestado públicamente su negativa a una invitación del presidente Iván Duque a asistir a Palacio para dialogar en representación de los jóvenes, por considerar que ella no representaba a quienes permanecían en las calles: "Aunque de manera personal y también colectiva, junto con Un canto por Colombia, he apoyado la protesta social, la que considero valiente y justa, no se trata de mí. Se trata de los jóvenes", dijo entonces.

Por el momento, el episodio puede que quede solamente en una anécdota de las redes, solo queda esperar si a la final alguna se anima a postular su candidatura política.