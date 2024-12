Este jueves 19 de diciembre, el mundo del entretenimiento colombiano está de luto por la muerte de Margalida Castro, quien falleció a sus 83 años. La reconocida actriz santandereana, célebre por su destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, fue diagnosticada recientemente con cáncer, enfermedad que le arrebató la vida.

“Con profunda tristeza en el alma les comunico que mi grandiosa actriz y amiga Margalida Castro falleció, víctima de un cáncer que fue descubierto hace muy poco”, afirmó su mánager Claudia Serrato.

Su mánager también afirmó que “Margalida fue una mujer hermosa, encantadora, brillante, culta, religiosa, escritora, arquitecta y flautista. Gozó de una vitalidad única que la llevó a trabajar de manera incansable no solo en las artes, sino fuera de ellas, llevando la palabra de Dios y el amor por la Virgen y Los Santos a donde fuera”.

Margalida Castro también fue conocida por su relación con los ángeles y la Virgen María. La actriz una vez confesó que se le apareció la Virgen María y cómo fue la experiencia.

Margalida Castro y su reconciliación con la Virgen

Margalida Castro compartió en el podcast Meterse al rancho con el actor Santiago Alarcón una conmovedora historia que marcó su vida. “Yo, que había sido desahuciada como mentalmente enferma esquizofrénica, incurable, maniacodepresiva, sin esperanzas por los psiquiatras de la época”, confesó Margalida al inicio de la conversación, dejando entrever el dolor y la lucha que enfrentó durante casi 30 años en instituciones psiquiátricas.

En su relato, Margalida describió cómo pasó por terapias extremas, como los electrochoques, y vivió en un estado de constante sufrimiento. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontró lo que ella llama un renacer espiritual, impulsado por encuentros que ella considera sobrenaturales, como la visita de la Virgen María.

El origen de su historia remonta a su infancia, marcada por su dificultad para dormir. “Yo duermo 3 o 4 horas desde niña”, recordó.

Su madre la veía despierta en su cuna, en completo silencio. Pero ese patrón de sueño se agravó tras un accidente grave que le provocó una fractura de cráneo. “La falta total de sueño causa, a los tres días, alucinaciones auditivas y visuales, y ‘te daña el disco duro’, como decían los médicos. Yo tenía disque delirio cósmico”, contó con sinceridad.

El punto de inflexión llegó en uno de sus momentos más difíciles, mientras estaba internada en un manicomio. Margalida narró cómo, en medio de lo que llamó un “despertar terrorífico”, vivió su primera experiencia con la Virgen María, una aparición que, según ella, le salvó la vida.

“Fue terrible, cuando me estaban mordiendo todas. Vi una mujercita, fue la primera aparición que tuve de la Santísima Virgen María, pero tampoco fui consciente. La vi ahí, pegué el grito: ‘¡María, María, no dejes que me maten, ayúdame!’. Y con esa carita, sacó una voz como de sótano: ‘Suéltenla bichos inmundos, no la ensucien más’”, relató con detalle.

En ese instante, las mujeres que la atacaban se detuvieron, se retiraron y el lugar quedó en absoluto silencio.

Margalida encontró en los ángeles, arcángeles y la Virgen María una fuerza espiritual que la acompañó su vida diaria.