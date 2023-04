Marco Antonio Solís publicó foto en toalla, pero fans le preguntan: "¿para cuándo la pierna?"

Con 63 años, Marco Antonio Solís llamó la atención de sus seguidoras de manera bastante particular.

Pese a que hace unos días 'El Buki' preocupó a sus fans con una publicación en la que hablaba de las despedidas, se desconoce el motivo de la misma, pues el intérprete de 'Tu Cárcel' y otros éxitos, hasta la fecha no se ha referido al retiro de los escenarios, razón por la que muchos pensaron se podría tratar de una nueva canción.

"Es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo, que insistir y convertirse en una verdadera molestia. No se pierde lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo y no puedes aferrarte a algo que no se quiere quedar. Si eres valiente para decir 'adiós' la vida te compensará con un nuevo 'hola'".

En medio del desconcierto por la imagen de Marco Antonio Solís, una nueva publicación del cantante mexicano de 63 años se está haciendo tendencia, pues el artista decidió compartir una instantánea en la que luce muy relajado tocando una guitarra, mientras lleva puesta únicamente una toalla de baño.

A parecer, 'El Buki' estaba a punto de tener un día de spa, pero antes quiso amenizar el momento, sin embargo, no midió las consecuencias de su particular outfit, pues sus seguidores no tardaron en hacer comentarios sobre sus piernas, ya que estas resaltaban a la vista porque no están tonificadas o son gruesas.

Cabe resaltar, que la publicación no recibió comentarios malintencionados y se resumió en bromas sobre el clip con mucho respeto hacia el maestro.