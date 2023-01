Marcelo Cezán se pronunció por fin sobre su ruina económica de cientos de millones

El presentador confesó que quiso refugiarse en la fiesta y el exceso.

El cantante, actor y presentador Marcelo Cezán, que en la época de los noventa fue todo un sex simbol colombiano, habló de su vida personal y los momentos difíciles por los que atravesó.

El famoso se refirió a un duro momento que lo llevó a la “ruina económica”, al sentir un vacío que, según él, intentaba tapar con fiestas.

Te puede interesar: Marcelo Cezán tuvo que ser operado de emergencia y su pareja lo cuida tiernamente

“En diciembre 24 de 2010, ese día toqué fondo. Yo me levanté muy temprano en la mañana después de una fiesta brava en Pereira y me había contagiado de una amigdalitis, una enfermedad bacteriana muy fuerte y el médico me había dado unos antibióticos y me seguían derecho”, contó el presentador al programa Lo Sé Todo.

“Llegue a una ruina económica de más de 400 millones de pesos, pagando cuotas de más de 12 millones al mes, de préstamos que me ofrecían para la fiesta y la bohemia”, añadió el vallecaucano.