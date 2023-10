El caleño expresó que: "Él (Rafael Taibo) comprende cómo funciona la televisión y cómo se maneja en el medio. Ese día simplemente nos estábamos divirtiendo, yo elogié su apariencia, ya que admiro la belleza masculina, sin necesidad de hacer declaraciones sobre mi orientación sexual".

Además, agregó que, aunque no es ‘obligación’ hablar de su vida privada, él no es homosexual, manifestando que: “Yo respeto a las personas que son homosexuales, tengo amigos que lo son, pero yo no. Soy heterosexual”.