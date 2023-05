Marcela Reyes subió la temperatura al posar en atrevido vestido: sus 'chichis' quedaron al aire

Marcela Reyes puso a más de uno a ponerle pausa al video donde sale con el 'chichis' al aire.

En aquel 'outfit' que utilizó, resaltaron sus tacones, o mejor dicho, sus sancos color dorado. En la parte de arriba luce un body del mismo tono, pero lo que más resalta es una malla que cubre su pecho. Es con lo único que se tapa sus 'chichis' y más de uno quedó loquito por atrevidas poses e imágenes que subió.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, dado que dejó todo a la luz y dejó ver tremendos pechos. "La verdad, Marce estás linda", "Amiga estás linda no importa lo que digan", "parece de burdel", "hubiera salido mejor sin ropa qué vulgaridad", "entre más sencillas más hermosas nos vemos", "Fantástica", "Hermosa", entre oros.

Hay que recordar, que la mujer fue participante de Survivor, la isla de los famosos. Ella no duró mucho en la competencia, dado que los biopolímeros le jugaron una mala pasada.

El dolor ya no la dejaba competir y la doctora le dijo que lo mejor era irse del reality. Frente a su experiencia en el programa, varios de sus seguidores tenían la duda de si le habían pagado por ir.

Ella confirmó que sí y contó detalles de esto. "Bebés, a mi sí me pagaron, obviamente. Si les soy sincera, yo no fui por el dinero. Con mis negocios y mis cosas, gracias a mi Dios, me iba bien. Yo fui para vivir la experiencia, pero un reto personal que no volvería a repetir", explicó Marcela Reyes.