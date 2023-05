Marcela Reyes reveló detalles inéditos de Survivor, la isla de los famosos: "no lo repetiría"

Más de uno quedó asombrado con las confesiones de Marcela.

Luego de varios meses, los exparticipantes del programa han salido a dar declaraciones sobre cómo fue su paso y si volverían.

Marcela Reyes, quien duró muy poco, quiso abrir un espacio con sus seguidores para contar detalles inéditos de su experiencia en Survivor. Hay que recordar que la influencer tuvo que salir del reality, porque los biopolímeros le hicieron una mala jugada.

El dolor ya no la dejaba competir y la remitieron con la doctora. Ella dijo que lo mejor era que se despidiera de sus compañeros y de este sueño, por lo cual, agarró sus maletas y regresó a Colombia.

Ahora bien, recientemente, un seguidor le preguntó a Marcela que si le pagaron para ir a Survivor y ella afirmó que sí.

"Bebés, a mí sí me pagaron, obviamente. Si les soy sincera, yo no fui por el dinero. Con mis negocios y mis cosas, gracias a mi Dios, me iba bien. Yo fui para vivir la experiencia, por un reto personal, que no volvería a repetir", explicó la DJ de la guaracha.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. "Pues claro que les pagan, a todos, eso no es un secreto". "Es un trabajo, ellos están dejando de hacer otras cosas por ir allá", "Si le pagaron por ir, pero no fue por el dinero 😂", "También se mete a la ducha pero no a bañarse", dijeron algunos.