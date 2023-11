Marcela Posada habla de la que es posiblemente la actriz más 'tóxica' de Colombia

¿Qué actitudes tiene esta "actriz tóxica"?

Marcela menciona que se trata de una actriz cuyos comportamientos 'tóxicos' incluyen malas actitudes hacia otros actores, hacia las personas del vestuario y maquillaje, e incluso hacia los directores. Aparentemente, estos comportamientos han llevado a que, a pesar de ganar algunos papeles importantes, los equipos de producción prefieran simplemente otorgar esos roles a otras artistas para evitar tener que tratar con ella.

Aunque no se han dado nombres y nuestra querida 'Jirafa solterona' no quiso revelar al 'santo', los rumores no se han hecho esperar y han surgido los nombres de famosas actrices que podrían ser esta 'amenaza para la convivencia'. Aparentemente, la más mencionada es Vicky Hernández.