Marbelle se cambió de look y seguidores la critican: "horrible la modelo, divino el cabello"

La reina de la Tecnocarrilera Marbelle se atrevió a un drástico cambio de look.

Conocida también como la reina de Tecnocarrilera, esta mujer suele dar su punto de vista sobre cualquier tema, razón por la que ha sido ampliamente criticada por los internautas, no obstante, las últimas opiniones no han sido sobre su personalidad o carrera musical, sino por su aspecto físico, pues Marbelle decidió cambiarse de look y su el resultado no le agradó a muchos.

De acuerdo a las imágenes que rondan en Internet, la cantante optó por un tono entre uva y palo de rosa, cambio que algunos usuarios aplaudieron asegurando le quedaba muy bien, pero con el que otros aprovecharon para recordarle su mudanza fuera del país, ya que muchos preguntaron: "¿todavía está en Colombia?, "¿y si te mejor te cambias de país?", etc.

Asimismo, los comentarios sobre el nuevo cambio de look de Marbelle estuvieron relacionados con el buen trabajo que hizo el profesional Víctor Ocampo o más conocido como 'El Rey de las extensiones', pero donde también dejaron claro la "clienta" no terminaba de resaltar su buen trabajo.