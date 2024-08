Marbelle, la estrella que ha brillado intensamente en el firmamento musical colombiano durante más de 25 años, está de vuelta en el ojo público, pero esta vez por una razón que va más allá de sus interpretaciones y contantes polémicas. Con una carrera que comenzó en su adolescencia y una biografía que la llevó a la televisión con ‘Amor Sincero’, Marbelle ha sido una figura de influencia y controversia. A pesar de sus opiniones políticas controversiales, su último acto demuestra que su corazón sigue latiendo fuerte por una causa noble.

Conocida por sus incisivas opiniones contra figuras políticas como Gustavo Petro, Marbelle ha sido blanco de críticas, pero esto no ha detenido su carrera ni su pasión por la música. Mientras se prepara para deslumbrar nuevamente con su proyecto ‘Planchando el Despecho’, la cantante ha decidido usar su amplificada voz para algo más que melodías y ritmos.

A través de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, Marbelle hizo un llamado a la acción que tocó el corazón de muchos. En una publicación cargada de emoción y urgencia, compartió imágenes y un mensaje de súplica: “Ayúdanos, por favor, no me desampares. No me desampares, tenemos miedo, por favor una manita, sálvanos”. Este post no solo destacaba la situación crítica de los animales en abandono en Bogotá, sino que también ofrecía detalles sobre cómo las personas podían contribuir a la causa.

¿Cuál es la situación de los animales en Bogotá y por qué Marbelle está pidiendo ayuda?

Las zonas de Usme y Ciudad Bolívar en Bogotá enfrentan una dura realidad con el maltrato y abandono de animales. Marbelle, con su post, ilumina la difícil situación de miles de animales que necesitan ayuda urgente. Aunque no es común que la artista haga alarde de sus esfuerzos filantrópicos, esta acción subraya su genuina preocupación por el bienestar animal, un tema que ha defendido a lo largo de su vida.