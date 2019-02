Marbelle habla de su ‘lado más masculino’

Marbelle y Violeta Bergonzi han logrado conquistar a cientos de televidentes con su labor en ‘Lo sé todo’ desde hace bastante tiempo. Ambas presentadoras se han convertido en la imagen del programa de entretenimiento.

Sin embargo, durante la última transmisión las dos celebridades aprovecharon una nota que realizó el equipo de producción para tocar un tema al que se refirió la actriz Michelle Manterola, sobre el “lado masculino de las mujeres”.

Según expresaron ambas colombianas entre risas y comentarios, ellas han tenido en su vida un poco de actitud masculina en diversas situaciones y por distintos motivos. En medio de su conversación, Marbelle llamó a Violeta ‘Osvaldo’, por lo que Bergonzi explicó el por qué.

“Yo les quiero hablar de esas mujeres atractivas, lindas, delicadas, reinas (…) bombas sexis que ustedes han visto en la televisión y, a veces, uno se las encuentra y dice: ‘Mmm, pero esa actitud es un poco masculina’; no sé, como que tienen esa parte bien evolucionada. ¿Tú qué dices Osvaldo?”, aseguró Marbelle.

“Marbelle, aclaremos que Osvaldo me dicen en mi casa cuando se me sale el niño que llevo adentro. Es más, yo soy como un niño que por allá al fondo tiene algo de mu…”, indicó Violeta ante el comentario de su colega.

La intérprete de ‘Collar de perlas’ le preguntó a Violeta por el reinado (en el cual participó representando al Cauca) y la interrogó sobre su cambio de actitud para este evento de belleza.

“Me tocó aprender para el reinado todo, y mi hermana era la que me atacaba, me decía: ‘Usted es un hombre, ¿qué va a hacer en un reinado?’. Pero ya nos aceptan señores, podemos ir, hombre y mujeres”, respondió la presentadora con gracia.

Al escuchar a su compañera de trabajo, Marbelle también confesó cuál ha sido su lado masculino y cómo ha hecho para lidiar con él, pues considera que lo desarrolló mucho más que el femenino.

“Pues Violetica, yo tengo que confesarte que también tengo un pequeño Roberto dentro de mí. Yo de pequeña siempre, y durante toda mi vida, me he relacionado mejor con los hombres y como en grupo de hombres; me encanta la amistad entre los hombres; me encanta ser un amigo más”, puntualizó.

Para finalizar Violeta Bergonzi afirmó que ella hace parte de ese grupo de mujeres que no soporta las muñecas y se inclina más por ese “combo” de tener más amistades masculinas.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital