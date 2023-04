Mara Cifuentes reveló lo que tuvo que pasar por adicción a las drogas: "era una cárcel"

El hecho sucedió mientras Mara Cifuentes estaba en un proceso de rehabilitación por adicción a las drogas.

Cifuentes, en medio de una entrevista, confesó haber estado en rehabilitación para tratar su adicción a las drogas. Según el relato de la mujer, se volvió adicta al tusi, sustancia que probó en diciembre de 2020.

"Estaba buscando una escapatoria de la realidad, de todo lo que estaba viviendo y necesitaba esta sustancia para continuar como super poderosa", dijo en medios nacionales.

Problemas familiares, adicciones a las drogas y una ruptura amorosa fue el detonante que la llevó a estar internada.

"Fue algo que me hizo sentir como abandonada, duré como tres días encerrada en un hospital mental, es como una cárcel", aseguró.

Sin embargo, esto no fue suficiente, pues la modelo volvió a recaer y tuvo que ser ingresada a una clínica psiquiátrica donde, pese a experiencias negativas, empezó a recuperarse.

“Un psiquiatra intentó llevarme al pabellón de hombres, como que a decirme que era mejor ese lugar para mí, me hacia comentarios pasivo-agresivos camuflados. Yo me exalté, le pegué a una puerta porque me dio rabia y la persona gritó. Llegaron como 8 hombres, me empezaron a lastimar y me durmieron”, reveló.

Debido a esta y más situaciones que tuvo que padecer, su madre la sacó y se la llevó a la casa para empezar un nuevo proceso, del que ella era un poco más consciente.

"Estaba viendo que mis errores me estaban llevando allá, muchas veces pensé en suicidarme y hay días que es super fuerte", dijo aclarando que aunque se siente mejor y feliz, sigue en proceso en el que a veces tiene recaídas y vuelve a sentirse muy mal.

Luego de la rehabilitación, ha agradecido sentirse libre y está muy enfocada en seguir trabajando por su bienestar.

Por otro lado, habló del tema de reasignación de sexo, uno de los hechos que más la marcado. "Amo lo que veo, antes también, pero antes me veía en un molde y ahora lo quiero romper".

Y es que, la paisa ha recibido cientos de críticas y comentarios negativos por su cuerpo e identidad sexual, sin embargo, ha logrado sentirse feliz con lo que ve en el espejo.

Asimismo, confesó que aunque estuvo a punto de operarse para “ser mujer al 100 %”, cambió de opinión.

“No tienes que estar operada para empezar a vivir tus sueños. Ahora acepto esa parte de mi cuerpo y no la escondo. Me siento más empoderada que nunca”, explicó en el programa 'La Red'.

De hecho, en referencia a las drogas, dijo que todo este tema de la rehabilitación la ayudaron a amar su cuerpo, por lo que decidió no hacerse el procedimiento quirúrgico.

“Es una nueva etapa en mi vida. Estoy amando mi masculinidad y mi feminidad”, señaló.