Al parecer, Manuela Gómez tendría que ser revisada por un médico de la competencia.

Durante el tercer día, antes de comenzar la primera prueba entre equipos, la empresaria Manuela Gómez indicó que se retiraba de la competencia debido a que no se sentía bien.

Lea también: Survivor, la isla de los famosos: participantes enfrentaron una prueba de sangre sudor y lágrimas

"Me retiro, no me siento bien mentalmente, estoy a punto de una crisis existencial", indicó la exprotagonista de novela, y es que la participante se vio muy afectada la noche anterior tras la incertidumbre que le generó estar en esta isla desierta.

Por su parte, Tatán Mejía, presentador del programa, la invitó a reconsiderar la determinación, a lo que Gómez respondió que ya era una decisión tomada.

Con esta ausencia, Manuela Gómez se convierte en la primera persona en abandonar 'Survivor, la isla de los famosos'.