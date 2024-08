Manuela Gómez es una destacada empresaria y creadora de contenido colombiana, conocida por su influencia en las redes sociales y su participación en diversos proyectos de entretenimiento. Antes de alcanzar fama en las plataformas digitales, Gómez se hizo notar como una de las protagonistas de la novela colombiana Protagonistas de Nuestra Tele.

Desde el anuncio de la llegada de Samantha el 8 de julio, tras un parto por cesárea, Manuela ha mantenido un perfil bajo en cuanto a la exposición de la pequeña. Aunque aún no ha mostrado el rostro de su hija, s e especula que la empresaria podría estar optando por mantener la privacidad de la bebé, un aspecto que ha generado interés entre sus seguidores. A pesar de no haber compartido imágenes del rostro de Samantha, Manuela sigue actualizando a sus seguidores sobre s u experiencia como madre y su vida cotidiana con la nueva integrante de la familia.

Manuela Gómez mostró su abdomen tras el parto

La maternidad ha traído consigo varios cambios en la vida de Manuela Gómez. Ha adaptado su hogar para crear un ambiente adecuado para el crecimiento de su hija, incluyendo ajustes en su oficina para poder estar cerca de Samantha y atenderla de inmediato. Además, la empresaria ha mostrado su abdomen tras el parto, destacando que no ha quedado con estrías, atribuyendo el buen estado de su piel a uno de los productos que ella misma comercializa. "Como pueden ver, no me quedó ninguna estría", comentó en una de sus publicaciones.

A lo largo de las semanas, Manuela ha compartido en sus redes cómo ha estado enfrentando y superando los desafíos típicos de la maternidad, incluyendo algunos percances de salud que sufrió su hija al principio. Ahora, después de superar estos inconvenientes, se muestra feliz y satisfecha con los cambios en su vida y la nueva dinámica familiar.

¿Manuela Gómez quiere tener más hijos?

En cuanto a sus planes futuros, Manuela Gómez ha mencionado en varias ocasiones que no tiene intenciones de tener más hijos en el corto plazo, aunque no descarta la posibilidad de que esto pueda cambiar en el futuro. "No quiero tener más hijos, pero el día de mañana uno no sabe qué pueda pasar", ha afirmado. La empresaria también ha resaltado la importancia de contar con una estabilidad económica para brindar un buen futuro a sus hijos, reflejando su enfoque práctico y responsable hacia la maternidad.