Manuela Gómez celebró ardientemente su cumpleaños tras salida de Survivor, la isla de los famosos

Gracias a la salida de la competencia, Manuela Gómez pudo disfrutar su cumpleaños rodeada de sus seres queridos.

Hasta el momento han sido varias las situaciones que los famosos han tenido que enfrentar, tales como la falta de comida, clima, insectos y convivencia con sus compañeros, etapa que al parecer Manuela Gómez sintió no podría sobrellevar, pues en el tercer capítulo anunció que se retiraba de la competencia debido a que no se sentía bien mentalmente.

"Me retiro, no me siento bien mentalmente, estoy a punto de una crisis existencial" indicó a Tatán Mejía, presentador de la competencia.

Tras ser atendida por una especialista, Manuela Gómez se convirtió en la primera persona en abandonar 'Survivor, la isla de los famosos', un hecho que aunque fue altamente criticado en redes sociales, otros internautas entendieron y hasta enviaron mensajes de apoyo.

En medio de su salida de la competencia, nuevamente la exparticipante de Survivor, la isla de los famosos está siendo tendencia, pues este 29 de enero celebró alegremente su cumpleaños número 34, una fiesta en la que hubo hasta fuegos pirotécnicos.

De acuerdo a las imágenes que son virales en Internet para la fiesta que fue en una finca campestre en Medellín, estuvo amenizada por un DJ y los invitados pudieron deleitar un buen asado, Manuela Gómez utilizó un sensual vestido de color negro, un maquillaje muy sobrio y un look con algunas ondulaciones. En definitiva fue un momento especial, pues la también empresaria definió su cumpleaños como: "un día inolvidable".