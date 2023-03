Manuela Gómez decidió responderle a sus seguidores y muchos no dudaron en reaccionar a su respuesta.

La situación era grave, porque tuvo que salir, ya que mentalmente no estaba bien. "Estoy a punto de una crisis existencial", aseguró antes de despedirse de sus compañeros.

Hay que destacar que a Gómez la visitó una psicóloga, la cual escuchó todos sus problemas, tanto los de la isla como los de su vida y le aconsejó que "debe buscar ayuda profesional y ser medicada inmediatamente". Ella misma le dio el aval para retirarse de Survivor.

Ahora bien, volvió a ser tendencia luego de responder si quiere ser mamá. Uno de sus seguidores le preguntó lo siguiente "Si tuvieras la opción de adoptar, ¿lo harías? ¿Prefieres ser madre de forma natural?".

Manuela aseguró que ella había sido adoptaba y que no sabía si realmente quisiera tener una criatura en este momento. Asimismo, dijo a medida que pasa el tiempo la vida cambia, por lo cual, su opinión puede ser otra más adelante.

"Por decisión propia, por ahora no quiero, o sea, no puedo ni conmigo misma, 'juepucha' es que no me he terminado de criar, no soy capaz con un hijo todavía”.