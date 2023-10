Manuel Turizo llena de orgullo a Colombia: ganó en los Premios Billboard 2023

Manuel Turizo se llevó el galardón de Global 200 Canción Latina del Año en los Premios Billboard 2023.

El trabajo musical por el que Manuel Turizo se llevó el premio es 'La bachata', esa ecléctica canción que mezcla los ritmos urbanos del reguetón con la bachata de República Dominicana, con una letra propia de la balada: "Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide". Más latinoamericano para dónde.

'La bachata' hace parte del tercer álbum de estudio de Turizo, '2000', que contiene otros éxitos como 'El merengue', 'Éxtasis' y 'De 100 a 0'.

El joven colombiano dio, además, un sentido y sencillo discurso para recibir el premio: "A mi gente que nos está oyendo desde Colombia, por ahí por las cámaras, muchas gracias, feliz noche, los quiero muchísimo. Mi gente, yo sólo me quiero subir a darles las gracias a ustedes porque ustedes son los que escuchan la música, se la disfrutan, la hacen grande, hacen que nosotros quizás algunas veces tengamos canciones inolvidables".