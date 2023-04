Manuel Turizo lanza pulla en los Latin AMAS: "me decían, tú no eres bachatero ni dominicano"

Manuel Turizo no perdió oportunidad y habló acerca de lo que le dijeron cuando inició su carrera musical en la bachata.

Además, otros cantantes como Shakira, Manuel Turizo, Carlos Vives, se dejaron ver y también aparecieron en la lista de los famosos que ganaron premios.

Uno de los que más llamó la atención fue el intérprete de 'Esclavo de tus besos', quien al recibir su galardón, no perdió la oportunidad para hablar sobre su trayectoria y cómo lo criticaron en su comienzo.

"Creo que los agradecimientos se dan todos los días con todo lo que haces. Es una bendición estar cumpliendo mi sueño. No dejes que nadie te limite y que no puedes hacer las cosas. A mí me dijeron, tú no eres dominicano ni bachatero, yo soy latino y me encanta lo que nuestra raza ha hecho", dijo Turizo.

Los presentes aplaudieron lo que él dijo y además, uno que otro seguidor de su música le escribió un mensaje por las redes sociales. "Más que merecido King", "Orgullo colombiano", "Tan bello mi hombre", "Te mereces eso y más my King", "Los dominicanos ye apoyamos hoy y siempre, "Increíble proyecto", "Bravo te lo mereces", "Eso Manu a seguirla rompiendo", entre otros.

Hay que destacar que Prince Royce también lo felicitó en sus historias, cuando recibió el galardón. "Dalee, mi bro". Él también estaba que festejaba y hasta le agradeció con un mensaje particular.

Quiero agradecer a Manuel Turizo por estar conmigo en este momento y por representar la bachata a tu manera”, dijo el cantante.