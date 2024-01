En los últimos días, Felipe Saruma ha dado de qué hablar por la relación que tuvo con Andrea Valdiri. Todo ocurrió después de su viaje a Europa en octubre de 2023. Cuando regresaron a Colombia, no se les volvió a ver y esto generó toda clase de comentarios. Aunque ya existían rumores de que ya no estaban, algunos tenían la esperanza de que no fuera cierto.

Sin embargo, a final de noviembre la misma Andrea Valdiri confirmó que ya no estaban juntos. Por su parte, Saruma dijo que lo más lindo que le había pasado en la vida había sido las niñas de ella, Isabella y Adhara. Por eso, en esta Navidad de 2023, le dio varios regalos y mostraron lo mucho que se quieren.

¿Felipe Saruma no se la lleva bien con sus papás?

En medio de esto, los seguidores siguen preguntando cuál fue la razón por la que terminaron. Al parecer habría sido por los padres del amigo de Daniel Villacob. Los rumores empezaron a incrementar, porque la familia no volvió a verse con Saruma. Solo aparecen muy felices, su hermana menor y sus padres.