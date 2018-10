Maluma revela cómo le gustaría morir

Sin duda alguna Maluma es uno de los artistas colombianos más importantes del momento, el cantante ha logrado cautivar a miles de personas alrededor del mundo. Pese a que está viviendo su mejor momento, el colombiano también ha dedicado su tiempo a meditar sobre su destino y en la forma en la que desearía morir.

En el marco de una entrevista para el diario El País, Maluma, de 24 años, comentó que a pesar de tener toda una vida por delante y de gozar de una gran vitalidad que le permite vivir todo tipo de experiencias, preferiría morir antes de tener una enfermedad que limite su vida.

No obstante, Maluma aclaró que aún falta mucho tiempo para que llegue su muerte, por lo que ahora solo desea tener los elementos necesarios para poder alcanzar todos sus sueños y metas.

Cabe resaltar que Maluma ha tomado con gran tranquilidad el tema de su muerte, de hecho llegó a confesar que cuando llegue su hora final le gustaría en una isla desierta, rodeado de su familia.

En la misma entrevista, Maluma respondió a las críticas entorno a las letras de sus canciones, por las cuales se le acusa de ser un machista que ve a la mujer como un objeto sexual. De hecho, algunas personas sienten que las letras de sus canciones van más allá de lo normal y ubican a la mujer en un plano inferior, donde es ofendida y maltratada.

Tras sufrir el rechazo de algunas mujeres en España que afirmaban que el contenido del colombiano era una ofensa para la mujer, el cantante ofreció disculpas a través de su entrevista con El País de España.

Entre sus justificaciones, el artista paisa afirmó que realmente no es machista, pues todas estas canciones han salido durante el tiempo que ha estado fielmente con su novia Natalia Barulich, con quien ya lleva aproximadamente un año.

No obstante, Maluma reafirmó que no se arrepiente por el tema ‘Cuatro babys’, ya que ha sido uno de los grandes éxitos que lo ha catapultado en la escena musical. La fama internacional que consiguió gracias a este trabajo, no permite que se eche para atrás ante un camino recorrido hasta la actualidad.

También aprovechó para enfatizar en las letras que interpretan cantantes como Kanye West, donde llaman despectivamente a la mujer en un sentido sexual. De igual forma, indicó que se siente señalado por varias personas en España, debido a la polémica que ha causado su música.

“Pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones. Pero no era mi intención ofender. Mi única intención es ir a la discoteca a bailar, que la vida es una sola y también hay que disfrutarla”, expresó Maluma ante la pregunta “¿Le gustaría también pedir perdón a las mujeres que se sienten insultadas por su música?”.

De igual manera, el colombiano confirmó que estas situaciones no serán razón para dejar de interpretar sus canciones, pues si la gente sigue escuchándolas y pidiéndolas, él las seguirá produciendo hasta donde pueda.

