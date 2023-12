En el post, Maluma expresó: "Mucho gusto.. Don Juan, Olivia Rodrigo. Gracias NY, me inspiras". Las imágenes del encuentro rápidamente se volvieron virales y desataron la emoción entre los fanáticos de ambos artistas, quienes no tardaron en expresar sus deseos de ver una colaboración entre el reguetonero y la sensación del pop estadounidense.

Los comentarios no se hicieron esperar, con internautas manifestando su entusiasmo: "Top cosas que nunca creí que pasarían", "No sabía que necesitaba a Olivia y Maluma juntos, hasta que los vi juntos", "Don Juan y Olivia Rodrigo, wow, eso sí que no lo esperaba". La posibilidad de una unión entre estos dos artistas ha generado una gran expectativa en el mundo de la música.

Le puede interesar:Maluma no solo enciende las redes con su nuevo video musical ‘Bikini’