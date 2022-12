"Mala como te gusta" Yailin dejó ver su pancita mientras perreaba

La cantante posó frente al espejo con un conjunto de lencería blanco.

Desde entonces, la cantante dominicana y su pareja, Anuel AA se han dejado ver ante el mundo disfrutando de la dulce espera.

Asimismo, el cantante puertorriqueño en una entrevista con el programa BibBoy reveló que ser papá "es lo mejor que le ha podido pasar", además, contó una anécdota: "Cuando mi hijo me dijo en Black Friday, me pidió que lo llevara al centro comercial me dijo que lo llevara 'como la gente normal. La fama lo cambia todo".

Puedes leer también: Greeicy Rendón reveló tremenda historia en medio de un concierto "Esto va a cambiar"

Por su parte, Yailin a través de sus redes sociales ha compartido un poco de lo que ha sido esta nueva etapa de gestación y contó que muchos de los alimentos que normalmente le gustaban ya no le apetecen y confesó uno de los antojos que ha tenido: pescado con chocolate derretido.

Yailin y su barriguita de embarazada

La cantante mostró muy orgullosa su pancita frente al espejo del baño mientras cantaba y bailaba "La Máquina", el video recibió cientos de críticas.

“Que cochinada de canción”, “esa canción tiene más arreglo que música”, “contenido basura”, “Hasta en el autotune quiere igualarse a la Bichota”, “Ella ama a @karolg por eso le copia hasta las naciones”, “Se nota que quiere imitar la voz de karol”, son algunas de ellas.