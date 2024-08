Claudia Bahamón se ha consolidado como una figura destacada en el entretenimiento colombiano. Con su carisma y talento, ha capturado el corazón de sus seguidores y ha demostrado su capacidad como presentadora en MasterChef Celebrity.

¿Claudia Bahamón iba a ser parte del elenco de Rojo Carmesí?

Recientemente, Bahamón sorprendió a sus seguidores en Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, al compartir una anécdota poco conocida sobre su participación en la telenovela del Canal RCN, Rojo Carmesí. Aunque fue invitada a unirse al elenco, fue reemplazada debido a problemas de salud.

En su relato, Claudia Bahamón explicó que, a pesar de haber comenzado a grabar varias escenas para la telenovela, tuvo que abandonar el proyecto debido a una grave enfermedad pulmonar. “Ahí fue cuando me enfermé del ‘pechito’, me quedé sin voz, tuve que ser internada y me sacaron del proyecto,” compartió Bahamón. La actriz mencionó que su condición se agravó a tal punto que tuvo que ser hospitalizada por una crisis pulmonar, lo que le impidió continuar con sus compromisos profesionales.

La enfermedad también afectó su participación en MasterChef Celebrity, del cual se ausentó debido a problemas de salud. “Vamos a ‘chismosear’ un rato. Imagínense que grabé un par de escenas para Rojo Carmesí, pero llegué al rodaje muy mal del pechito. Al día siguiente me enfermé gravemente, terminé en el hospital con una crisis pulmonar. Esa vez tampoco pude ir a MasterChef,” explicó Bahamón. La presentadora reveló que sus escenas fueron archivadas y reemplazadas por otra actriz, añadiendo con humor: “Ustedes se perdieron la actuación que me daría un Oscar, (risas). Solo quería contarles ese chisme que fue, pero que no pudo ser.”

A pesar de este contratiempo, Bahamón destacó la paciencia y profesionalismo de Cristina Warner, otra actriz de la telenovela. “Bueno, y Cris (Cristina Warner) es la más divina y paciente del mundo. Muy difícil ser actriz. Mi admiración total,” concluyó.