El regreso triunfal de RBD a los escenarios con su gira 'Soy Rebelde Tour' ha estado envuelto en una sorprendente polémica tras la revelación de actos deshonestos por parte de su exmánager, Guillermo Rosas, quien se vio involucrado en presuntos fraudes hacia el grupo y algunos de sus seguidores, vendiendo boletos VIP a precios exorbitantes, según reportes de Infobae y múltiples publicaciones en redes sociales.

Más contenido para ti: RBD ¿Uno de los miembros espera bebé? Esto es lo que se sabe

Maite Perroni, integrante de la banda, confirmó la separación de Rosas del equipo. Al ser cuestionada sobre las acusaciones en su contra, expresó: "En este momento no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así, solo estamos haciendo un cierre administrativo del tour y más adelante podemos tener más claridad de las cosas".

¿Fue la primera mala experiencia de RBD con el mánager?

La cantante, también reconocida por su trabajo actoral en telenovelas, reveló que aunque Guillermo había trabajado previamente con RBD hace dos décadas, esta reciente colaboración marcó la primera vez que se asociaron con él de esta manera. Además, aclaró que Rosas no tenía relación laboral directa con ella ni con ninguno de los otros integrantes de manera individual.

También te puede interesar: ¿Los tumbó? RBD despide a su mánager al finalizar su gira

¿Había preferencias en RBD?

Entre los rumores que rodearon la partida de Rosas del equipo, se especulaba sobre una presunta preferencia hacia Anahí, lo cual habría causado malestar en el resto del grupo. Sin embargo, Perroni desestimó estas suposiciones, afirmando: "No. Creo que esa ya es la percepción de otras personas y no es importante".

¿RBD está buscando manager?

Respecto a la posibilidad de reemplazar al exmánager, Maite afirmó que RBD no tiene planeado hacerlo, explicando que la dinámica cambió tras la separación de Rosas, manteniéndose como un grupo de cinco integrantes en lugar de seis.

¿RBD tiene una deuda?

Sobre las inquietudes relacionadas con presuntas deudas al personal de vestuario, la artista de 40 años desmintió dichos rumores: "No es así, hay muchas cosas que se dicen, pero no son ciertas. Nosotros no tenemos ningún reparo en liquidar todo lo que representa el trabajo de cada una de las personas que forman parte de este tour", concluyó.

El futuro de RBD sigue siendo incierto en cuanto a las implicaciones y resoluciones sobre la situación con su exmánager, mientras continúan enfocados en sus presentaciones y la relación con sus leales seguidores.