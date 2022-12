Maite Perroni habla de los rumores de embarazo con Andrés Tovar: ya lo pedimos para Navidad

La cigüeña podría llegar en en el 2023 a la casa de Maite Perroni.

Lee también: ¿Gira de RBD en el 2023? Esta es la información que se conoce

Ya un año después, es decir, en octubre del 2022, la actriz y el productor de contenidos decidieron contraer matrimonio y formar lo que ellos llaman la familia Tovarroni.

En medio del amor que dicen sentir el uno por el otro, internautas y medios de comunicación han rumoreado en algunas ocasiones el supuesto embarazo de la actriz mexicana de 39 años, pues para el mes de julio, sus seguidores notaban un cambio en su aspecto físico.

Pese a que para ese momento la información no prosperó, nuevamente la posibilidad de que Maite esté embarazada sigue sonando, no obstante, en una corta entrevista que concedió la actriz para medios internacionales, la mujer indicó que no está en dicho estado, pero que sí se encuentra ''haciendo la tarea con su esposo" Andrés Tovar.

Asimismo, la actriz que fue parte de la telenovela 'Rebelde' aseguró que estos dos meses de casados han sido fenomenales y con respecto a un hijo, indicó que un bebé fue el deseo que pidieron para esta Navidad, lo que podría deducirse con que el 2023 estaría cargado de buenas noticias para los 'tortolitos'.

"Ya está pedido, vamos a ver qué sucede y cuándo se logra" dijo Maite Perroni.