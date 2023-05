Maite Perroni, de RBD, habría dado a luz este fin de semana, según medios internacionales

El anuncio oficial del embarazo llenó de felicidad a los seguidores de la actriz mexicana, aunque muchos no dejaron de preguntarse por el futuro de la gira 'Soy Rebelde World Tour', ya que el nacimiento y posterior licencia de maternidad se cruzaría con el evento musical programado, pero dicha preocupación no estaba confirmada, pues solo Maite Perroni y Andrés sabían cuántos meses de embarazo tenían.

En febrero, los nuevos padres descubrieron que iban a tener una niña, razón por la que se empezó a rumorear, la mujer tendría de cinco a seis meses de gestación.

Siguiendo con esta línea de tiempo, algunos medios de comunicación internacionales aseguran que Maite habría tenido a su bebé este fin de semana en Estados Unidos, justo en la celebración internacional del Día de la Madre.

Hasta el momento se desconoce la veracidad de dicha información, no obstante, con el pasar de las horas, el supuesto nacimiento de la hija de Maite y Andrés Tovar es tendencia en redes sociales.