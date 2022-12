Mafe Walker ya predijo quién será el campeón del mundial Qatar 2022

Al parecer, la mujer que se comunica con los alienígenas ya tiene el resultado final del evento deportivo.

Mafe Walker es una de las mujeres colombianas que se ha hecho tendencia durante este 2022 por medio de las redes sociales, asegurando que ella puede hablar el idioma de los extraterrestres y que ella es un portal entre el Planeta Tierra y otras dimensiones intergalácticas.

La influencer comparte constantemente contenido en su cuenta de TikTok, donde reconoce haber tenido “contactos con otras galaxias” y manifiesta comunicarse con un lenguaje no reconocible y la mayoría de sus videos se graban en lugares históricos de México.

La mujer que también ofrece servicios de comunicación con alienígenas a través de su lengua en la que enseña a otras personas que puedan tener una conexión con seres del más allá, explica que lo que se ve en sus clips son “las secuencias de vibración solar desde la telepatía del espacio para elevar la energía de las personas”.

#Yo hago emisiones de emanaciones vibracionales que se conectan con el recuerdo del corazón, y al conectar el corazón se conecta con el recuerdo de dónde venimos nosotros, se recuerda para qué estamos en la Tierra porque todos somos semillas estelares”, menciona.

No obstante, con el auge de lo que ha sido el mundial de Qatar 2022, para una entrevista para un reconocido medio de comunicación nacional, Mafe Walker, no dejó atrás esta tendencia mundialista y sorprendió con las ‘predicciones’ sobre la selección ganadora de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Y es que muchas personas quedaron decepcionadas por la tajante respuesta de Walker quien con una breve risa contestó: “Eso sí no sé... los extraterrestres no sabemos de eso”, dejando claro que ellos “Están en la nave”, y que los extraterrestres no ven como ellos a las grandes figuras del fútbol mundial.