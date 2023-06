Aún en medio de esto, la fama de Mafe Walker ha ido creciendo como espuma, tanto así que ahora la invitan a importantes eventos, siendo su más reciente aparición de la que todo el mundo está hablando, pues la mujer volvió a hacer de las suyas hablando el idioma alienígena.

En el clip compartido por una página de entretenimiento, se ve a Mafe diciendo su particular frase ''me amo, te amo" y posteriormente, hablando de los portales de energía, la conexión con seres inter dimensionales y las naves espaciales, palabras que los internautas no pasaron por alto, pues una vez más se rieron de su particular forma de hablar y de todo lo que dice. ¿Tendrá razón?

Cometarios de los internautas al video de Mafe Walker:

"Que se la lleven nuevamente los aliens y le drenen toda esa energía por favor"

"Todavía está esta señora por este planeta … yo creía q se la habían llevado los 👽"

"Y dónde estaba te amo me amas será que se fue por unos meses con los extraterrestres "