Tras el estreno del tan esperado reality ‘La casa de los famosos’, los televidentes han estado bastante pendientes de lo que ha sucedido con los 22 participantes, quienes se encuentran encerrados en la casa más polémica de Colombia, luchando por el premio final de 400 millones de pesos, dinero que solo se llevará el que logré llegar invicto a la gran final.

“Yo de chiquita soñaba con un canal que venía de la tierra, hacia arriba y solo había una punta de una pirámide, aunque yo no sabía que era una pirámide, yo solo veía un canal que venía del fondo de la tierra que subía y me daba mucho miedo porque yo se sentía que era gigante y que quería coger las puntas y cada vez me sentía más grande, sentía desespero” contó la modelo asegurando que incluso evitaba dormir por el terror que le causaban.

Lea también: Karen Sevillano y Sandra Muñoz en 'La Casa de los Famosos': “Entre mujeres nos apoyamos”

A raíz de estos sueños, Isabella quedó con bastantes dudas, por lo que le preguntó a Mafe sobre el tema, quien le respondió de forma contundente: “la conexión que te doy con los sueños, son viajes astrales. Cuando tú duermes estás viajando a otras dimensiones. Sino que por los bloqueos nos borran la memoria inmediatamente, como que tú despiertas y no recuerdas nada”.