El año 2019 comenzó pero no muy bien para la cantante estadounidense Madonna, que a tan solo dos días de iniciar el nuevo año ya estaba en boca de todo el mundo por el extraño tamaño de sus glúteos.

¿Madonna se operó la cola? es lo que muchos internautas comenzaron a especular luego que se difundieran imágenes de su presentación en el bar gay Stonewall Inn, ubicado en Nueva York.

En las fotografías la ‘Reina del Pop’, de 60 años, luce una chaqueta de cuero negra y unos ajustados pantalones negros que dejaron al descubierto el gran tamaño de su cola.

Las críticas sobre el supuesto uso de relleno en la cola o una cirugía estética en los glúteos, valieron para que el nombre de Madonna se volviera tendencia en redes sociales este 3 de enero.

🤦🏽‍♀️Lord, what in the world did Madonna do to her behind????????????? pic.twitter.com/UxjnSdkQst

A tal punto, que la misma artista reaccionó e hizo una contundente publicación al estilo que la caracteriza.

“Buscando desesperadamente la aprobación de nadie... y con derecho a la libre voluntad sobre mi cuerpo, como todo el mundo!! Gracias 2019! Va a ser un año increíble”, escribió a través de Twitter la ‘Reina del Pop’.

Desperately Seeking No Ones Approval………………😂. And Entitled to Free Agency Over My Body Like Everyone Else!! Thank you 2019 🎉🎉🎉! Its Going to Be an amazing Year!! 🔥🔥🔥! #2019 #freedom #respect #nofear #nodiscrimination pic.twitter.com/KmqO28WNuk

— Madonna (@Madonna) January 3, 2019