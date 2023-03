Mabel Cartagena no se quedó callada y le respondió a Carolina Cruz: “No me siento hombre”

Varias famosas se han pronunciado por lo que dijo Carolina Cruz.

"Se sacó las 'puchecas', quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible", aseguró la presentadora de 43 años.

Lea también: Norma Nivia a Carolina Cruz: por opiniones como "planas como una pared" nos pusimos pinches siliconas

Las palabras que dijo Carolina le están dando la vuelta al mundo, ya que, más de una famosa se ha pronunciado. Angeline Moncayo, Norma Nivia, 'Tuti Vargas', 'Mabel Cartagena', Kristina Lilley, decidieron hablar al respecto en medio de la polémica.

Por su parte, Mabel Cartagena subió un video a sus redes sociales en donde se fue con toda contra Carolina Cruz. Más de uno quedó desconcertado por la forma en la que la Cruz se expresó.

Lea también: Angeline Moncayo critica a Carolina Cruz: "comentario desafortunado, salen a relucir vacíos propios"

Para algunos, existen diferentes maneras de expresarse, pero esta que utilizó la exesposa de Lincoln Palomeque no fue la apropiada.

Mabel se pronunció y dijo que se sentía muy feliz con su cuerpo. "Así como vine de fábrica, no me importa. Miren que yo no me pongo ni brasier, ni algodones, nada mija. Yo me muestro así peleada y me importa un carajo. Cómo me ves, estoy dichosa. Y no me siento como un hombre, es cuando más femenina me he sentido".