Luto en la TV colombiana: Falleció Julio Medina, actores se despiden con emotivos mensajes

Julio Medina un reconocido actor en la historia de la televisión y el entretenimiento en Colombia, falleció este 23 de noviembre de 2024. El deceso de Medina fue confirmado a medios colombianos por parte de Julio Hernán Correa, presidente de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), quien manifestó que el actor se encontraba "muy enfermo” y falleció en horas de la mañana de este sábado.

No obstante, aún se desconocen las causas del fallecimiento del actor, pues familiares y personas cercanas aún no han revelado detalles.

Mientras tanto, algunos de sus amigos y colegas han ido compartiendo en redes sociales mensajes de despedida para el compañero, para así destacar el legado artístico que Medina dejó.

"Se nos ha ido un Amigo, un gran actor, una persona maravillosa. Aparte de Actor, un fotógrafo maravilloso. Siempre me saludaba con un “hola, tocayito”, fue el mensaje que compartió Julio César Herrera para despedir a su colega y amigo.

Se nos ha ido un Amigo,un gran actor, una persona maravillosa. Aparte de Actor, un fotógrafo maravilloso. Siempre me saludaba con un “hola, tocayito” Un ejemplo, un verdadero ejemplo de Actor. Gracias a la vida por darme la oportunidad de haber compartido con él Don Julio Medina pic.twitter.com/sXUZCELyzb

¿Quién es Julio Medina, vida y obra?

Julio Medina Salazar, uno de los grandes actores en la historia de la televisión y el entretenimiento colombiano, falleció a sus 91 años. Medina fue pionero en conquistar Hollywood en la década de 1960 y dejó un legado importante en la 'pantalla chica' de la televisión colombiana.

Nacido el 16 de enero de 1933, Medina emigró a los Estados Unidos en 1954 con el sueño de convertirse en actor. Tras enfrentar el rechazo inicial por no dominar el inglés, trabajó como jardinero y limpió piscinas antes de alistarse en la Armada de los Estados Unidos. A partir de 1965, inició su carrera actoral en la exitosa serie Gunsmoke, lo que marcó el comienzo de su participación en producciones estadounidenses como Dallas, Wonder Woman y The Flying Nun.

Aunque sus roles fueron mayormente secundarios, Medina se destacó por dar vida a personajes latinos, logrando establecerse en un competitivo escenario artístico.

Después de tres décadas en Estados Unidos, Medina regresó a su país natal en 1984. Desde entonces, participó en numerosas producciones colombianas como Las aguas mansas, El día de la suerte y Sin senos sí hay paraíso. Su versatilidad como actor lo llevó a recibir varios galardones, incluyendo el India Catalina y el Simón Bolívar al Mejor Actor por su actuación en Las aguas mansas.

Legado de Julio Medina

Conocido por su carácter reservado, Medina nunca contrajo matrimonio, abordando con humor los rumores sobre su vida personal. En una entrevista en 2017, declaró: “He tenido amigos muy bonitos, pero ¿matrimonio? ¡Ni siquiera para el diablo!”.

Medina será recordado no solo por su talento actoral, sino también por abrir puertas a artistas colombianos en el extranjero y por su compromiso con la televisión nacional. Su vida y obra, reconocidas con premios como el Nogal de Oro, dejan una huella indeleble en la historia cultural del país.

La industria del entretenimiento despide a un ícono cuya pasión y dedicación inspiraron a generaciones de actores. ¡Descansa en paz, Julio Medina!

¿Cuándo y dónde serán las exequias de Julio Medina?

La misa de las exequias de Julio Medina se llevará a cabo el lunes 25 de noviembre de 2024 a las 2:30 P.M. en la parroquia Cristo Rey y la velación será el domingo 24 de noviembre, desde las 11:00 A.M., en la funeraria Gaviria de la calle 98 en la sala número tres.