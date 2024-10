Los Premios Billboard de la Música Latina no solo se destacan por celebrar lo mejor de la música latina, sino que también ofrecen a los artistas una plataforma para expresarse más allá de los reconocimientos musicales. Este año, Lupillo Rivera utilizó su presencia en la alfombra azul para lanzar una crítica directa, dejando clara su postura sobre ciertos aspectos de la industria musical.

Lupillo Rivera protestó contra Sean Diddy en los Latin Billboards

El cantante de música regional mexicana, conocido por su carácter frontal y estilo único, llegó a la alfombra azul vestido de manera informal, con jeans, botas y un blazer negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su camiseta, en la que se veía el rostro del productor y magnate del hip-hop Sean 'Diddy' Combs tachado con una gran X roja. Este detalle provocó un sinnúmero de comentarios en redes sociales, despertando la curiosidad de los asistentes y seguidores.

Lea también:

Lupillo no tardó en explicar su elección de vestuario, la cual no fue al azar. Durante una entrevista exclusiva con Billboard Español, el artista aclaró que la camiseta fue una declaración intencionada: “Me puse esta playera porque no me gusta que jueguen con los sueños, los sentimientos y los deseos de la gente que está empezando en este mundo del espectáculo”, expresó Rivera, destacando su rechazo a las acciones del rapero estadounidense.