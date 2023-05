Luly Bossa no la está pasando bien por la salud de su hijo: "ustedes no saben lo que es eso"

Luly Bossa no puede de la angustia por la salud de su hijo.

Luly Bossa preocupó a todos los seguidores, luego de que confesara que su hijo Ángelo , no se encuentra bien de salud. En las últimas horas, aseguró que él lleva con una crisis respiratoria.

Además, por su padecer distrofia muscular, debe tener unos cuidados especiales. Aunque compartió que no la estaba pasando bien, ella sigue luchando para que él pueda curarse pronto. “Le ha dado muy duro porque no puede toser, sacar las flemas y ustedes no saben lo que es esa vaina”, expresó.

Hasta el momento, solo se conoce un video, en donde aparece el hombre junto a ella. Mientras Luly comenta lo que tiene su hijo, él dice que ya pronto verán la luz al final de tunel.

Los internautas aprovecharon para enviarle un mensaje, y así darle todos los ánimos para salir de este problema de salud.

"Fe y misericordia, tu hijo va a sanar en nombre de Dios", "Que Dios protege a su hijo y sane pronto", "Que Dios lo libre de todo mal y peligro", "que el señor los cubra con su preciosa sangre, "lluvia de bendiciones", "mucha fortaleza en Dios familia", "Ella es una guerrera como batalla con su hijo con tanto amor 🥹", "Energía positiva, todo va a salir bien, que se sane pronto", entre otros mensajes.

A sus 59 años, Luly Bossa ha logrado trabajar en varias producciones del Canal RCN como: Azúcar, Oro, Isabel me la veló, Retratos, Las noches de Luciana, Amas de casa desesperadas, Las Vega's, La Ley del corazón y Lala's Spa.