Luisa Fernanda W sigue enamorando a todos sus seguidores con su belleza. En esta oportunidad deslumbró con un vestido blanco mirando hacia el horizonte. Lo que más llamó la atención fue una flor que tenía y lo natural que se veía en medio de una tarde soleada. Esto dejó impactados a muchos y hasta famosos le escribieron.

Además, en los últimos días ha estado muy activa en redes sociales mostrando su día a día y cómo goza sus vacaciones junto a sus hijos y Pipe Bueno. La foto más reciente fue la que dejó a todos impactados y entendieron porqué el intérprete de 'Te hubieras ido antes' está tan tragado de la influencer paisa.

Lee también:¿Pipe Bueno se fue de vacaciones sin Luisa Fernanda W? La influencer sacó de la duda a muchos

Los seguidores no perdieron la oportunidad para comentar y dejar un par de mensajes en aquella publicación, en donde se ve más regia que nunca, como toda una Barbie.

"Divina mi Lu😍❤️", "Cada día más bella ❤️", "Mi amor estás pasada 😍😍😍", "Luisa es inspiración", "Ya luuuuuu no puedo con tanto derroche", "Te amo Luisa Fernanda ❤️‍🩹", "te puse en mi visión board 🥹", "Tu tatuaje te describe diariamente 😍", "Eres increíblemente hermosa y poderosa", dijeron algunos.

Lee también: Luisa Fernanda W lució su look de Año Nuevo, pero fans la criticaron por sus zapatos

Recientemente enamoró a todos sus seguidores con un particular look para empezar Año Nuevo. Luisa Fernanda W recibió elogios por compartir sus fotos, pero la atención de los internautas se centró en sus zapatos. Comentarios diversos surgieron respecto a la elección de calzado, algunos expresaron que no complementaba adecuadamente su atuendo.

Algunas opiniones incluyeron: "Aunque esos zapatos no encajen, ella luce divina", "Hermosa, pero esos zapatos no me convencen, Lu", "Todo bien, pero esos zapatos no son apropiados para estar en Cartagena", "Realmente esa combinación no funciona", "No sé, pero en mi opinión, parece que se está vistiendo como una mujer de mayor edad", y también hubo quienes elogiaron su estilo único y auténtico con comentarios como "Tienes la capacidad de lucir siempre diferente y genuina".