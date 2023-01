Luisa Fernanda W se despacha contra seguidora tras lucir apretado vestido

La influencer no se guardó nada en la respuesta a la mujer que le dijo que se veía "cuadrada",

Los famosos suelen estar expuestos a todo tipo de comentarios y Luisa Fernanda W no ha sido la excepción, pero también ha dejado en claro que no pasa por alto las críticas que recibe en sus redes sociales.

Así lo ha demostrado recientemente en medio de un video en el que lució un apretado vestido, algo que ya es recurrente en su cuenta de Instagram, en donde suma millones de seguidores y suele ser tendencia por los atrevidos outfits que suele lucir.

“Estos vestidos horman divino y los compro para hacer videos, pero también me los pongo en ciertas ocasiones, salir un fin de semana, con mi pareja o a algo muy puntual; porque yo también tengo otra versión y es que me encanta la ropa urbana, cómoda y esa es la uso en mi diario”, dijo W en una reciente aparición.

Le puede interesar: Matías Mier armó maleta: confirmó que se va muy lejos de Melissa Martínez y de Colombia

Luisa Fernanda W se despacha contra seguidora que la critica

Si bien todo iba normal con lo que contaba sobre el atuendo que estaba luciendo, Luisa Fernanda no pasó por alto el comentario de una mujer que escribió en una de sus publicaciones que "se veía cuadrada", a lo que ella no ocultó su disgusto y se despachó.

"A ver señora, cuente pues, ¿todo bien en la casa? ¿bien con la autoestima?, porque parece que no está muy bien. Cuando uno se la pasa como criticando a otros por lo que sea y más ¡Opinando del cuerpo de otras personas! ¿En dónde está el empoderamiento femenino? No estamos como para estar hablando del cuerpo de otros. Eso no debería pasar. A ver señora yo le digo a usted una cosas: yo sinceramente amo mi cuerpo como sea, me veo perfecta de frente, de perfil, de espalda y como sea. Aquí lo realmente importante es que estoy completica y esto (muestra las manos) funciona perfecto, porque así es como yo me siento”, escribió como respuesta.

Le puede interesar: Shakira apareció en tremenda fiesta tras canción a Piqué e hizo conmovedora reflexión

Después de esto, Luisa Fernanda agregó: “yo me siento una chimba, porque para mí soy la más chimba, porque soy la protagonista de mi novela, de mi película, de mi vida (...) deje la criticadera, acabé de parir dos hijos”.

Finalmente, la influencer concluyó con una reflexión para invitar a las mujeres a evitar ese tipo de críticas y a exaltar la autoestima.