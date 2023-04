Luisa Fernanda W se atrevió a cantar y le llovieron críticas: "Suena como carro viejo"

"Uno simplemente se deja opacar por opiniones de los demás. Para ponerme el reto y la disciplina de seguir mejorando, porque es algo que me gusta. La música es algo con lo que he crecido, aunque muchas personas no lo saben", expresó la influencer.

Hay que destacar que Luisa tiene una relación con Pipe Bueno y están más felices que nunca. Actualmente tienen dos hijos, Máximo y Domenic. La pareja de artistas ha demostrado lo mucho que se quieren y que a pesar de sus trabajos, están ahí para el otro.

Para quienes están a penas conociendo a Luisa, ella lanzó hace un par de días una línea de belleza y del cuidado personal para tener una piel más radiante. Se llama 'Divva' y tiene su perfil en Instagram, en donde podrán encontrar todos los productos que vende.

En la página también se pueden detallar mucho mejor y allí están los precios. Hay desde los $5.000 a $119.000.