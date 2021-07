Luisa Fernanda W responde a rumores de un posible embarazo, ¿se crece la familia?

Lee también: Jessica Cediel reveló cuánto lleva sin hacer 'el delicioso'

Sin embargo, en las más recientes publicaciones, Luisa Fernanda se tomó el tiempo para desmentir el rumor y afirmó que solo se trata de un aumento de peso que le dejó el embarazo de su primer hijo.

“La verdad es que si parezco “embarazada” pero la única realidad aquí es que estoy unos kilos de más, ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo. Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo “ideal de muchos", explicó la joven.

Hasta el momento, Luisa afirmó que se encuentra disfrutando de su nueva etapa como madre y dejó en claro que en cuanto llegue otro bebé a su familia no tardará en contarlo.

“Por ahora no estoy embarazada, si fuera así, no me hubiera metido la FIESTOTAAAAA que me metí en mi cumple, si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad”, concluyó.