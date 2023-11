Luisa Fernanda W responde a las críticas sobre las inseguridades relacionadas con su peso

Luisa Fernanda W desencadena un debate sobre cómo las celebridades enfrentan la presión de mantener una imagen pública.

En sus plataformas digitales, Luisa Fernanda W comparte un amplio rango de contenido que abarca desde su familia y su trabajo hasta sus exitosos emprendimientos, destacando "Divva", su línea de maquillaje, y "Rancho Mx", un restaurante ubicado en las afueras de Bogotá. En una revelación sincera, Luisa Fernanda W admitió que está lidiando con una baja autoestima causada por su reciente aumento de peso. En sus propias palabras, dijo: "Últimamente, no me siento cómoda con mi cuerpo, subí cuatro kilos en un mes, y aunque sé que hay problemas más graves en la vida, cada uno tiene su propio proceso. Ninguna de mis prendas me queda como antes, y me siento incómoda con mi ropa. Quiero superar este episodio de baja autoestima... Nunca me había sentido así, ni siquiera durante mis dos embarazos".