Luisa Fernanda W posó como toda una reina en particular vestido: le llovieron halagos

Recientemente, Luisa Fernanda W subió un par de imágenes, en donde se logró ver lo 'apoteósica' que se ve con ese vestido de jean.

Lo que más llamó la atención fueron sus tacones plateados puntiagudos. Los fans aseguraron que se veía hermosa, sin embargo, hubo quienes no pudieron evitar comentar y la criticaron.

"La que puede, puede y la que no critica", "Los zapatos divinos, pero el vestido", "El vestido hermoso... Pero la verdad esos zapatos 😢 parecen unas lámparas de genio", "Los zapatos me dan la impresión que solo sirven para la foto", "no te puedes poner cuanto chiro sacan medio arreglado con tal de seguir una moda", dijeron algunos.

Hay que recordar que, Luisa Fernanda W confesó recientemente que no se siente bien con su cuerpo. Hace un par de semanas confesó que se había subido 4 kilos en menos de un mes. Esto la afectó bastante y hasta mostró lo mucho que cambió. Asimismo, que la ropa ya no le queda y se la midió frente a sus seguidores.