Luisa Fernanda W pasa mal momento por su peso: "nada de mi clóset me queda"

Además, la futura esposa de Pipe Bueno aseguró nunca se había sentido así, ni siquiera luego de sus dos embarazos.

Dedicó dos publicaciones para desahogarse y mostrar cómo se encuentra exactamente. En un segundo video dejó ver que el pantalón que se puso no le cerró. Envió un mensaje en sus redes sociales.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W paró en seco a persona que le dijo que tenía un hijo preferido

"Me subí cuatro kilos en un mes, y sí, esto es una tontería para muchos, sé que hay cosas peores en la vida, pero cada quien vive su proceso. Entonces, toda la ropa que me pongo me hace sentir incómoda. Nada de mi clóset me queda como antes. Esa es la razón por la que no me vieron usando un crop top", dijo Luisa Fernanda W.