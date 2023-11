Por medio de su cuenta de Instagram , la influencer compartió una historia en la que escribió que: “Ayer acompañé a Pipe al concierto de Carín León. Obviamente también soy fan de Carín, pero los que me siguen hace años saben de mi amor por RBD y tenía todo reservado para el concierto de ayer en Medellín, entonces claramente yo estaba soñando con ese concierto hace meses”.

Luisa Fernanda W , empresaria y creadora de contenido, explicó el motivo por el que no pudo asistir al concierto de RBD , y al revelar las razones, varios de sus fanáticos quedaron asombrados.

Posteriormente, explicó que lo que hizo fue un acto de amor y que en ocasiones se hacen ‘sacrificios’ por la pareja.

La antioqueña agregó que: “Estas son las cosas que uno hace con amor. Llegar a acuerdos con la pareja es muy importante. Yo hubiese podido armar una pataleta y decir que no, pero bueno, la verdad no soy de armar pleitos y siempre pienso que todo tiene solución. Aun no es seguro que uno de estos días vaya al concierto de RBD, pero la verdad espero que se pueda dar”.