Luisa Fernanda W mostró su cuerpo sin tabúes tras tener a su segundo hijo: reveló detalles del parto

La influencer mostró cómo quedó su cuerpo después de tener a su segundo hijo por cesárea.

Con pocas horas de haber pasado su trabajo de parto la influencer reapareció en redes y aseguró que se sentía dichosa por haber dado a luz a su segundo hijo, aprovechó para mostrar cómo le quedó el cuerpo y compartir que Domenic es un bebé muy tranquilo.

“Es muy hermoso y tranquilo. No puedo creer que ya tengo dos hijos, estoy en shock”, dijo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram mostró cómo está su cuerpo con tan solo dos días de haber recibido a su bebé por cesárea.

“Para mi unas de las cosas mas difíciles de tener un bebe es aceptar tanto los cambios físicos como emocionales, yo siempre busco la forma de cambiar mi semblante y me gusta arreglarme. Poco a poco voy mejorando mi cara de hinchada, este tipo de amor que me doy me hace sentir mucho mejor”, dijo.

Luisa Fernanda W se mostró en video, en el baño se grabó y dejó ver su abdomen sin ningún tabú al respecto, además compartió algunos tips para sentirse mejor a pesar de estar agotada por el proceso del parto.