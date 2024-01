Luisa Fernanda W ha llamado la atención en los últimos días por la linda relación que tiene con Pipe Bueno. Fruto de aquel amor nació Dómenic y Máximo, quienes se han robado toda la atención por lo bellos que son. Los niños recientemente mostraron su ladro más tierno, en donde el mayor cuidó al más chiquito.

En redes sociales le han dicho a la pareja de famosos que son unos buenos padres, por enseñarles a los pequeños a ser buenas personas y a compartir entre ellos momentos únicos, como la linda familia que son.

Además de los lindos comentarios que recibe a diario Luisa Fernanda W por su labor como madre, también la han halagado por su belleza y por posar recientemente en un vestido negro en encaje. Muchos seguidores aseguraron que ella se veía como toda una Barbie.

Luisa Fernanda W fue halagada por subir sus fotos de Año Nuevo, sin embargo, los internautas se fijaron en sus zapatos. Dijeron que no se le veía bien con la pinta que se armó. Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

"Joda los zapatos no me cuadran pero ella se ve divina", "Linda, pero esos zapatos no me convencen Lu", "Todo bien pero, esos zapatos no son para estar en Cartagenaaaa", "La verdad esa pinta nada que ver", "No se, pero para mí concepto se está vistiendo como una señora de mucha edad", "Te das el lujo de verte siempre diferente y genuina", dijeron algunos.

Hay que destacar que, hace unas semanas, Luisa confesó que no se sentía bien con ella misma, porque se había subido 4 kilos en solo un mes. Y afirmó que la ropa de su closet ya no le quedaba. A pesar de esto, le dijeron que se ve muy bien así tal cual está.