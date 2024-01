Luisa Fernanda W ha estado muy activa en redes sociales en los primeros días de este 2024. Con frecuencia ha mostrado los diferentes looks que ha lucido desde que empezó este año, en donde sus seguidores la han halagado por ser una mujer muy bella. Además, porque, se muestra muy natural con cada imagen que sube a sus redes.

Recientemente, la pareja de Pipe Bueno fue criticada por el regalo que tuvo con sus hijos, Máximo y Dómenic. La influencer se encuentra de paseo junto a toda su familia y allí ha mostrado lo feliz que se encuentra disfrutando de las mejores experiencias con sus seres queridos.

Lee también: Luisa Fernanda W posó con su mejor outfit, pero su bolso se robó todas las miradas

Lo que llamó la atención fue que los niños estaban disfrutando al ver delfines, tortugas, entre otros animales. Esto no le gustó a varios seguidores, porque algunos decían que dichas especias estaban sufriendo.

"No llevaría a mis hijos a que se diviertan del cautiverio y sufrimiento de los animales por el lucro de humanos inconscientes", "Que triste ver esos animales encerrados", "ustedes liberan esos delfines y no sobreviven ni una semana", "Son reservas animales, si los sacan no sobreviven ni un día", "Vivan y dejen vivir por Dios", dijeron algunos.

Lee también: Luisa Fernanda W lució su look de Año Nuevo, pero fans la criticaron por sus zapatos

A pesar de esto, Luisa Fernanda W ha estado en tendencia por la bonita relación que tiene con Pipe Bueno. Aunque en su momento la criticaron, a medida que ha pasado el tiempo ha dejado a todos impresionados por lo lindos que se ven y por cada experiencia como pareja.

Cuando el intérprete de 'Te hubieras ido antes' le propuso matrimonio, el internet no pudo de tanta emoción. Ellos se encontraban en Dubai, aunque ella no quería ir, se inventó de todo para poder tener dicho momento tan mágico con la expareja de Mateo Carvajal.