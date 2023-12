Luisa Fernanda W enterneció las redes con foto de bebé: ¿Se parece más a Máximo o a Domenic?

¿Dónde está Luisa Fernanda W?

Recientemente, confesó que se iba del país junto a su prometido, Pipe Bueno. Sin embargo, afirmaron que estarán viajando por México y Colombia por diferentes proyectos que tiene. Asimismo, porque su casa está en Bogotá y compartirán momentos únicos junto a sus hijos, Domenic y Máximo.

A través de sus redes sociales, el intérprete de 'Cupido falló' reveló todo lo que está sucediendo y cómo harán para estar en los dos países.

“Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en el país", expresó.

Asimismo, dijo que "tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”, aseguró el cantante Pipe Bueno.