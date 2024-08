Luisa Fernanda W se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el entretenimiento colombiano. Su impacto no solo proviene de su activa presencia en redes sociales, sino también de su relación con el cantante Pipe Bueno y su creciente rol como influencer en el ámbito de la belleza.

Conocida por su contenido sobre belleza y moda, Luisa Fernanda W vive un momento particularmente ajetreado. Además de ser una exitosa creadora de contenido, es madre de dos hijos, Máximo y Domenic, y está inmersa en los preparativos de su boda con Pipe Bueno, programada para principios de 2025, así como en su mudanza a México.

¿Qué le pasó a Luisa Fernanda W?

Recientemente, Luisa Fernanda W se recuperó de una cirugía para la extracción de las cordales, lo que no impidió que retomara su actividad en redes sociales. Sin embargo, un nuevo incidente en su hogar ha captado la atención de sus seguidores. En una publicación en sus historias de Instagram, Luisa Fernanda mostró las secuelas de un accidente menor que ocurrió al tropezar y romperse una uña. “Me tropecé y me partí la uña; ya sabrán que este dolorcito es una cosa bárbara”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen de su dedo meñique, que mostraba claramente el daño.

A pesar de la magnitud menor del accidente, Luisa Fernanda W solicitó “urgente” la asistencia de su manicurista de confianza para recibir atención inmediata. La imagen del dedo meñique, que mostraba la uña dañada, reflejaba el impacto del incidente, que, aunque no grave, le causó un dolor considerable, sin embargo, después mostró como soluciono el problema y sus uñas quedaron impecables.

La publicación no solo informó a sus seguidores sobre el contratiempo, sino que también evidenció la cercanía que Luisa Fernanda mantiene con su audiencia. Los seguidores reaccionaron con empatía y solidaridad, enviándole mensajes de apoyo y aliento. La rápida respuesta de su comunidad en redes sociales demuestra el interés y la preocupación por su bienestar.