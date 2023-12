Luisa Fernanda W dio el mejor secreto para no tener celulitis: dejó a muchos impactados

Además, recientemente Luisa Fernanda W subió un par de fotos en donde mostró el viaje que hizo en estas fechas decembrinas. En donde aseguró que la pasó muy bien y puso a comentar a más de un seguidor en aquella publicación.

"Quisiera yo verme así, después de haber tenido dos hijos", "El cuerpo que todas queremos", "Pero si estás divina! No tienes que acomplejarte por nada ❤️", "Te amooo ❤️ que seas muy feliz siempre", "Divina como siempre 🔥🔥🔥", "Toda una diva ella, al igual que Pipe y los hijos son una muy bella familia", "Hermosa mamá", dijeron algunos.

Lee también: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W están más tragados: subieron el video más romántico de la historia

Esto se lo dijeron los fans, después de que Luisa confesara hace unas semanas que no se sentía bien con ella, porque no le quedaba la ropa de su clóset. A pesar de esto, los mismos fans le dijeron que no era cierto, porque siempre se ha visto más radiante que nunca.