La influenciadora enfatizó la importancia de agregar amor y fe a todo lo que hacemos, ya que, según ella, cuando estos dos ingredientes se combinan, la magia sucede. Además, recomendó el libro 'La Magia', que subraya la importancia de hacer el bien y aprender de las experiencias, incluso en los momentos difíciles.

“Hay que entender que en nuestras vidas a veces pasamos por cosas buenas, otras no tan buenas, pero siempre debemos pensar que eso no tan chévere, por lo que estamos pasando va a traer algo muy bueno a nuestras vidas, no lo duden, que así es. Cuando se toma es no tan chévere como aprendizaje, la magia sucede”, dijo en el video.