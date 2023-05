Luisa Castro se puso diminuto bikini y casi se le salen ¡Dejó antojados a los fans!

Por andar luciendo un diminuto bikini, Luisa Castro casi muestra de más.

Posteriormente, la famosa colombiana aseguró que su novio le había dado unos hermosos regalos y aunque no dijo quién había sido, los internautas dedujeron eran de Reykon. Aun en medio de esto, los jóvenes no han confirmado si tienen o no una relación amorosa, no obstante, por estos días la mujer ha sido tendencia debido a los halagos recibidos por el streamer Westcol, quien aparentemente está interesado en ella.